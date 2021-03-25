هيئة قناة السويس المصرية تعلق حركة الملاحة لحين الانتهاء من تعويم سفينة عملاقة جانحة

أعلنت هيئة قناة السويس المصرية الخميس، تعليق حركة الملاحة في القناة مؤقتا، حتى الانتهاء من تعويم السفينة العملاقة الجانحة في الممر الملاحي للقناة. وبحسب بيان صادر عن هيئة قناة السويس، أعلن رئيس الهيئة أسامة ربيع، تعليق حركة الملاحة بالقناة مؤقتاً، لحين الانتهاء من أعمال تعويم سفينة الحاويات البنمية (إيفر غيفين) الجانحة في منطقة “الكيلومتر151 ترقيم قناة”.

وقالت الهيئة في بيانها، “حركة الملاحة بالقناة شهدت، أمس الأربعاء، عبور 13 سفينة من بورسعيد ضمن قافلة الشمال، كان من المستهدف إكمال مسيرتها في القناة، وفقاً للتوقعات الخاصة بانتهاء إجراءات تعويم السفينة الجانحة”. وأضافت، “إلا أنه مع تواصل أعمال تعويم السفينة كان لابد من التحرك وفق السيناريو البديل، بالانتظار بمنطقة البحيرات الكبرى، لحين استئناف حركة الملاحة بشكل كامل بعد تعويم السفينة”.

وبحسب البيان، فقد شملت جهود تعويم السفينة، القيام بأعمال الشد والدفع بواسطة 8 قاطرات عملاقة، لاسيما القاطرة “بركة 1″، بقوة شد 160 طن.

المصدر: سبوتنيك