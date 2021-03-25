قوى الامن: توقيف مروج مخدرات في حالات

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: “في إطار متابعة شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملف مكافحة المخدرات على مختلف الأراضي اللبنانية، وبنتيجة المتابعة، تم تحديد هوية مروج جديد ينشط في محافظة جبل لبنان، ويدعى:

– ح. ي. (مواليد العام 1982، لبناني)

بتاريخ 18-3-2021 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى الدوريات من توقيفه في منطقة حالات على متن سيارة نوع “كيا بيكانتو” حيث ضبطت في حوزته مبلغا ماليا وهاتفا خلويا.

وبتفتيش منزله الكائن في محلة عشقوت عثر على:

– 84 غ من مادة حشيشة الكيف.

– 56 كبسولة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زنة الواحدة 4.3 غ.

– 9 كبسولات بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين باز زنة الواحدة 4.3 غ.

– 15 مظروفا کكوكايين (Pure)، زنة الواحد حوالى الغرام قائم.

– 31 كبسولة بلاستيكية فارغة تستخدم لتوضيب المخدرات.

– هاتف خليوي وشريحة يستخدمان في عمليات الترويج.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة ترويج المخدرات منذ حوالى 5 أشهر لعدد كبير من الزبائن، وأنه يروج المخدرات في مناطق: برج حمود، الدورة، بصاليم وعلى الاوتوستراد الممتد من الزلقا إلى الضبية على المسلكين. أجري المقتضى القانوني في حقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام