اعلنت المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّـة انه “بتاريخ 31-7-2023، اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي، بمجموعة أشخاص على متن “فان” لون أبيض متوجه من البقاع إلى بيروت، وهم كلٌّ من:

خ. ك. (مواليد عام 1963، لبناني)

ب. ك. (مواليد عام 1991، مكتوم القيد) من أصحاب السوابق الجرمية

ر. ف. (مواليد عام 1982، لبناني)

ي. ك. (مواليد عام 1974، مكتوم القيد)

ع. م. (مواليد عام 1987، سوري)

ن. ط. (مواليد عام 1983، سوري)

بتفتيشهم، ضُبِطَ بحوزتهم كميّة من مادتي الكوكايين وحشيشة الكيف، وحبوب كبتاغون.

بالتحقيق معهم من قبل مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي – زحلة في وحدة الشرطة القضائية، اعترف الأربعة الأوائل بأن المخدّرات المضبوطة عائدة لهم وهي لتعاطيهم الشخصي، فيما أنكر (ع. م.) و(ن. ط.) علاقتهما بالأمر.

بناء على إشارة القضاء، ترك كل من (ع. م.) و(ن. ط.) لقاء سند إقامة، وأودع الباقون مع المضبوطات المرجع المختص”.