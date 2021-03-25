مصر تعلن استئناف مرور “قافلة الشمال” عبر قناة السويس

أعلنت الهيئة العامة لقناة السويس،أمس الأربعاء، أن”قافلة الشمال عادت للمرور عبر القناة بعد توقف دام نحو يوم كامل جراء جنوح سفينة حاويات بنمية عملاقة عن مسارها”.

وقالت الهيئة الحكومية المصرية، في بيان أصدرته مساء الأربعاء: “شهد المجرى الملاحي لقناة السويس عبور قافلة سفن الشمال القادمة من بورسعيد، بالتوازي مع الجهود المكثفة التي تبذلها وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة لإنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN، والتي جنحت بالكيلومتر 151 ترقيم القناة”.

وأضاف البيان: “تتولى لجنة إدارة الأزمات بقيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الإشراف على أعمال تعويم السفينة، لضمان انتظام حركة الملاحة وفقا لأعلى معايير الأمان والسلامة، وخدمة حركة التجارة العالمية”.

وقافلة الشمال هي مجموعة سفن قادمة من البحر الأبيض المتوسط باتجاه البحر الأحمر.

وشهدت الساعات الماضية، منذ مساء الثلاثاء، توقف حركة الملاحة في قناة السويس بسبب جنوح سفينة حاويات عملاقة وسط القناة. وتم تداول أنباء عن اكتظاظ في قناة السويس، بينما انتشرت خلال الساعات الماضية مقاطع مصورة تظهر سفينة ضخمة تعرقل الحركة في القناة تبين لاحقا أنها الشاحنة البنمية “EVER GIVEN”.

المصدر: روسيا اليوم