شرطة بلدية صيدا بمؤازرة امنية جالت في المؤسسات للتأكد من عدم إحتكار او تخزين بضائع مدعومة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 24 2021 - 13:14

شرطة بلدية صيدا بمؤازرة امنية جالت في المؤسسات للتأكد من عدم إحتكار او تخزين بضائع مدعومة

منذ 16 mins 24 March، 2021
بلدية صيدا
لبنان

نفذت شرطة بلدية صيدا، وعناصر من مديريةأمن الدولة دوريات مشتركة، جولة في مؤسسات السوبرماركت الغذائية في المدينة، للتأكد من عدم حصول إحتكار أو تخزين للبضائع المدعومة في المستودعات.

وتم الكشف على أجنحة البضائع المخصصة للبيع وعلى المستودعات برفقة أصحاب السوبرماركت، ولم يتم تحرير أي محضر مخالفة حيث كان الإلتزام تاما للتعليمات والمقررات الصادرة عن الإدارات الرسمية بهذا الخصوص، هذا، وستتواصل الدوريات المشتركة، كلما دعت الحاجة لذلك، لضمان عدم حصول إحتكار أو تخزين للبضائع المدعومة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة