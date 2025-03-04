لجنة الشفافية في بلدية صيدا اعلنت تكلفة اشتراكات المولدات خلال شباط

دعت لجنة الشفافية في بلدية صيدا، في بيان، أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة إلى الالتزام بالتعرفة الموحدة للكيلووات الصادرة عن وزارة الطاقة لشهر شباط، وهي 30,884 ليرة لبنانية لكل كيلووات ساعة، على ألا تقل ساعات التغذية عن 12 ساعة يوميًا، وفي حال زادت عن 17 ساعة، يصبح سعر الكيلووات 36,000 ليرة. كما تم تحديد رسم الاشتراك الثابت على أساس قدرة العدادات: 385,000 ليرة لــ 5 أمبير و685,000 ليرة لــ 10 أمبير، مع إضافة 300,000 ليرة لكل 5 أمبير إضافية.

وأكدت على إلزامية إصدار فاتورة تحتوي على معلومات واضحة عن صاحب المولد والمشترك وساعات التغذية، بالإضافة إلى تركيب العدادات. كما شددت على ضرورة إعطاء مهلة 3 أشهر في حال قرر صاحب المولد إطفاء مولده.

كما لفتت وزارة الطاقة إلى عدم جواز إضافة ضريبة على القيمة المضافة غير مبررة أو رسوم إضافية تحت أي ذريعة، أو التسعير بالعملة الأجنبية. وأهابت بالجهات المعنية تشديد الرقابة على تطبيق التسعيرة.

1-ضريبة على القيمة المضافة غير مبررة قانوناً بموجب تسجيل رسمي في مديرية الــTVA في وزارة المالية.

2-رسوم أو مبالغ إضافية تحت اي ذريعة ككلفة صيانة مولد أو شبكات أو غيره…

3-التسعير للمستهلك بالعملة الاجنبية.

4-رسوم إضافية للمواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية الى جانب المولدات الخاصة.

واهابت وزارة الطاقة والمياه بالمعنيين “حماية المستهلك وخصوصا وزارة الاقتصاد والتجارة تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة التوجيهية أعلاه واتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين بمواكبة من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص”.