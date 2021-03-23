وقفة احتجاجية لموظفي الصيانة والتشغيل في اللبنانية بمجمع الحدث – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2021 - 12:04

وقفة احتجاجية لموظفي الصيانة والتشغيل في اللبنانية بمجمع الحدث

منذ 1 ساعة 23 March، 2021
المدينة الجامعية في الحدث
لبنان

نفذ موظفو الصيانة والتشغيل في مجمع الجامعة اللبنانية – الحدت صباح اليوم وقفة احتجاجية، حيث أقفلوا مدخل الجامعة مطالبين بدفع مستحقاتهم، ما تسبب بزحمة سير أمام الجامعة.

وتحدث بشير زعيتر باسم العمال والموظفين في شركة “دنش” العاملة في الجامعة اللبنانية في الحدت، قائلا إن “العمال والموظفين في الشركة تبلغوا انها ستوقف الدفع للعمال”، داعيا المعنيين إلى “أن يتحملوا المسؤولية بدءا من وزير التربية الى رئيس الجامعة الى وزارة العمل، وصولا الى رئيس الحكومة، ونحن ننتظر الحلول، وإلا سنلجأ إلى التصعيد أكثر لنيل حقوقنا كاملة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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