وقفة احتجاجية لموظفي الصيانة والتشغيل في اللبنانية بمجمع الحدث

نفذ موظفو الصيانة والتشغيل في مجمع الجامعة اللبنانية – الحدت صباح اليوم وقفة احتجاجية، حيث أقفلوا مدخل الجامعة مطالبين بدفع مستحقاتهم، ما تسبب بزحمة سير أمام الجامعة.

وتحدث بشير زعيتر باسم العمال والموظفين في شركة “دنش” العاملة في الجامعة اللبنانية في الحدت، قائلا إن “العمال والموظفين في الشركة تبلغوا انها ستوقف الدفع للعمال”، داعيا المعنيين إلى “أن يتحملوا المسؤولية بدءا من وزير التربية الى رئيس الجامعة الى وزارة العمل، وصولا الى رئيس الحكومة، ونحن ننتظر الحلول، وإلا سنلجأ إلى التصعيد أكثر لنيل حقوقنا كاملة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام