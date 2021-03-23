إطلاق أول قمر صناعي تونس

نفذ صاروخ “سيوز” الروسي عملية إطلاق أول قمر صناعي تونسي يحمل إسم “تحدّي 1″،امس الإثنين، وذلك بعد تأجيل عملية الإطلاق التي كانت مقررة، السبت الماضي، تزامناً مع الذكرى الـ65 لعيد استقلال تونس.

وواكب رئيس الجمهورية قيس سعيد من مقر شركة “تلنات” عملية إطلاق القمر الصناعي التونسي.

كما أعلنت مدينة العلوم بتونس أنها فتحت أبوابها لاستقبال جمهورها، بداية من الساعة 6.00 صباحاً، لمتابعة هذا الحدث مباشرة عبر الشاشة العملاقة.

“تحدي1” هو أول قمر صناعي عربي مصنع بامكانيات تونسية محلية 100بالمئة من قبل الخبرات التونسية في شركة “تالنات” المختصة في التكنولوجيا والبرمجيات والأنشطة الهندسية. هو قمر صناعي مختص في إنترنت الأشياء وسيستخدم لأول مرة في العالم بروتوكول “لورا” في اتصالات الفضاء.

يتيح القمر الصناعي التواصل وتبادل المعطيات بين التجهيزات والمعدات، في عديد من المجالات، منها الرقابة والنقل والفلاحة واللوجستيك، وذلك من خلال استقباله المعطيات.

وكان من المقرر إطلاق “تحدي واحد” صباح أمس، لكن تم تأجيل الإطلاق لمدة 24 ساعة بسبب عوامل مناخية بالقاعدة الفضائية الروسية ”بايكانور” بكازاخستان.

وفي وقت سابق، أعلنت تونس أنها سلّمت رسمياً قمرها الصناعي “تحدي 1” إلى الشركة الروسية المتعهدة بإطلاقه.

المصدر: الميادين