لافروف: روسيا والصين ستبذلان قصارى جهدهما لحماية علاقاتهما من تأثير العقوبات أحادية الجانب

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا والصين ستبذلان قصارى جهدهما لحماية علاقاتهما المالية والتجارية من تأثير عقوبات تفرضها دول غير صديقة .

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي” لا يمكن ممارسة الأعمال التجارية في العالم عن طريق التهديد بالعقوبات ، والإنذار والإلزام”، مضيفاً ” لدينا مثل يقول ، لا يمكنك أن تكون لطيفًا بالقوة”، لافتا إلى أن الولايات المتحدة لم تتعلم من هذا المثل وتتصرف بشكل مغاير .

وتابع لافروف قائلا ” بالعودة إلى العلاقات الروسية الصينية، أنا على قناعة بأننا سنبذل كل ما بوسعنا لحماية مشاريعنا التجارية والتسويات المتبادلة من تأثير عقوبات تفرضها دول غير صديقة، وهذا ما يجعلنا أقوى”.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، أن الوزير، سيرغي لافروف، وصل إلى مدينة قويلين الصينية، في زيارة سيناقش خلالها مع نظيره الصيني، وانغ يي، تنسيق العمل المشترك بين البلدين.

وأشار بيان الوزارة أنه “من المقرر أن يجرى لافروف غدا الثلاثاء محادثات مع نظيره الصيني الصيني وانغ يي، حول مسائل تتعلق بالتنسيق الاستراتيجي بين البلدين وتنظيم الاتصالات على أعلى المستويات”.

وأضاف البيان “سيبحث الوزيران عددا من جوانب تنسيق إجراءات البلدين في مواجهة وباء كورونا، وسبل التغلب على الصعوبات التي يسببها، وكذلك فرض القيود لمكافحة انتشار العدوى”.

وشددت الخارجية الروسية في بيانها، على أن “البلدين يلتزمان بمواقف قريبة أو متطابقة من حل معظم القضايا العالمية، وهما مصممان على مواصلة التنسيق الوثيق لإجراءاتهما في السياسة الخارجية”.

وذكر البيان أن “لافروف سيتوجه بعد الصين إلى كوريا الجنوبية لإجراء مباحثات ثنائية هناك”.

المصدر: وكالة سبوتنيك