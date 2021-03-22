مستشار بايدن: هناك مجالات يمكن العمل فيها مع روسيا

توقع مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان أن تكون العلاقات بين واشنطن وموسكو صعبة، لكنه أشار إلى وجود مجالات، حيث يمكن للبلدين أن يعملا معا.

وقال ساليفان في حديث لقناة MSNBC الأمريكية، اليوم الاثنين: “نعتقد أنه ستكون لدينا أيام صعبة مع روسيا، حيث توجد بيننا خلافات عميقة بشأن بعض القضايا وهناك بعض الأعمال التي يجب أن نرد عليها بقوة”.

وأضاف ساليفان: “لكننا نثق أيضا بأنه بإمكاننا العمل مع روسيا بشأن القضايا الرئيسية، بما في ذلك القضية النووية، حيث قمنا بتمديد سريان معاهدة “ستارت” الجديدة 5 سنوات”.

وتابع: “هذه لن تكون علاقة سهلة، وستكون هناك تحديات ملموسة، ستتطلب من أمريكا أن تقف دفاعا عن مصالحها، ولكن هناك أيضا مجالات، حيث يمكن لروسيا والولايات المتحدة أن تعملا معا بشكل مستقر وقابل للتنبؤ بما يخدم المصالح المشتركة لبلدينا على حد سواء”.

المصدر: وكالات