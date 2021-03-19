رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي: يبدو اننا دخلنا في المرحلة الثالثة من تفشي فيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2021 - 22:28
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رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي: يبدو اننا دخلنا في المرحلة الثالثة من تفشي فيروس كورونا
منذ 7 mins
19 March، 2021
النائب عراجي
كورونا في لبنان
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