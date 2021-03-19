منظمة الصحة العالمية: إصابات كورونا في ارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي في العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في العالم في ارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي بعد 6 أسابيع من التراجع في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير.

وأشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس خلال مؤتمر صحفي له الجمعة، إلى أن أعداد المصابين تتصاعد في غالبية المناطق، مضيفاً أن “هذا التوجه مثير للقلق ونحن لا نزال نرى آثار النسخ المتحورة من الفيروس وانفتاح المجتمعات والتوزيع غير المتكافئ للقاحات”. وأكد أن نسبة الوفيات جراء فيروس كورونا تستمر بالتراجع، ولكن بوتائر أبطأ مما كان في وقت سابق.

المصدر: روسيا اليوم