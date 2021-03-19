دياب ترأس اجتماعا حول خطة الدواء وترشيد دعمه

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب الجمعة اجتماعا حول تفصيل خطة الدواء، في حضور وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة، نقيب الصيادلة غسان الأمين، نقيبة مصنعي الأدوية كارول أبي كرم.

وبعد الاجتماع قال الأمين “بحثنا مع الرئيس دياب معاناة القطاع الدوائي، من صيدليات وشركات مستوردة ومصانع أدوية، كما بحثنا في خطة ترشيد الدعم التي نطالب بتطبيقها”.

وتابع الامين “أكد الرئيس دياب أن تطبيقها مرتبط بقرار اعتماد البطاقة التموينية كقانون في مجلس النواب”، وأضاف “إلى حين صدور القرار بحثنا في كيفية معالجة الثغرات الأساسية التي تهدد القطاع بحيث تمكنه من الصمود والاستمرار بتأمين الأمن الدوائي للمواطن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام