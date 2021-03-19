وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو يلتقي نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في إسطنبول – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2021 - 12:56

وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو يلتقي نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في إسطنبول

منذ 2 ساعة 19 March، 2021
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