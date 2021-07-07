استضافة إيرانية لوفود أفغانية..

استضافت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أربعة وفود أفغانية بالتزامن لمناقشة وتبادل وجهات النظر وتهيئة الظروف اللازمة لمحادثات السلام بين الأطراف المعنية.

واستهل الاجتماع بكلمة لوزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أكد فيها تعهد إيران بدعم التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة في افغانستان بعد ارساء السلام فيها.

واعتبر ظريف أن “العودة الى طاولة المفاوضات بين الافغان والالتزام بسبل الحلول السياسية افضل خيار من جانب القادة والتيارات السياسية الافغانية”، معلنا “استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لدعم مسيرة المفاوضات بين الاجنحة الموجودة بهدف حل وتسوية النزاعات والازمات الجارية في هذا البلد”.

المصدر: قناة المنار