جونسون: لقاح “أسترازينيكا” آمن وسآخذ جرعتي منه غدا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن لقاحي شركتي “أسترازينيكا” و”فايزر” المضادين لكورونا آمنان، وإنه من المقرر أن يحصل على جرعة من لقاح “أسترازينيكا” غدا الجمعة.

وخلال حديثه في مؤتمر صحفي، أكد جونسون أن “لقاح أكسفورد آمن ولقاح فايزر آمن. الشيء غير الآمن هو الإصابة بفيروس كورونا، لهذا من المهم جدا أن نتلقى جميعا اللقاح بمجرد أن يحين دورنا”.

وأضاف “سأتلقى شخصيا التطعيم غدا، والمركز الذي سأتوجه إليه يستخدم حاليا لقاح أكسفورد-أسترازينيكا… وهذا هو ما سأحصل عليه”.

وكانت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا أعلنت في وقت سابق من اليوم أنها لم تحدد أي أدلة تشير إلى أن لقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19” يسبب جلطات دموية.

المصدر: وكالات