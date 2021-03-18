قوات الاحتلال الاسرائيلي تطلق قنابل إنارة شرق محافظة #خانيونس جنوب قطاع #غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2021 - 00:38

قوات الاحتلال الاسرائيلي تطلق قنابل إنارة شرق محافظة #خانيونس جنوب قطاع #غزة

منذ 51 mins 17 March، 2021
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