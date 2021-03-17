ميقاتي: ندعو الرئيس المكلف الى المبادرة هذه المرة ايضا وتقديم التشكيلة الحكومية التي يراها مناسبة

أسف الرئيس نجيب ميقاتي في بيان، “للكلام الذي سمعناه من فخامة الرئيس ميشال عون، وطريقة التخاطب التي توجه بها الى الرئيس المكلف. وكنا نتمنى، في هذا الظرف، ان تكون مقاربة فخامته للامور اكثر منطقية، وبما يتناسب مع مصلحة البلد، ولا تكون محكومة بالاعتبارات الشخصية لفخامة الرئيس وفريقه”.

وتابع: “في مطلق الاحوال، ولاننا حريصون على البلد ووحدته وسلامته، ندعو دولة الرئيس المكلف الى المبادرة هذه المرة ايضا وتقديم التشكيلة الحكومية التي يراها مناسبة، وفق المعيار الذي وضعه عند تكليفه، وهو تشكيل حكومة اختصاصيين. وليتخذ فخامة الرئيس الموقف الوطني الذي يتناسب مع الاوضاع الخطرة التي نمر بها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام