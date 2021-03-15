ما هو الفرق الوزن الزائد والسمنة؟

تسبب السمنة العديد من المخاطر الصحية. ولكن، كيف يمكنك أن تعلم إذا كنت تعاني من السمنة، أو الوزن الزائد؟ وهل هناك فرق بينهما في المقام الأول؟

ويوجد بالفعل فرق بين الوزن الزائد، والسمنة.

وعند معاناة المرء من الوزن الزائد، يكون معدل كتلة الجسم أكبر من أو مساوياً لـ25.

وعند المعاناة من السمنة، يساوي معدل كتلة الجسم 30، أو قد يكون أكبر من ذلك الرقم.

وتنطبق هذه القيم على البالغين ما عدا الحوامل، والرياضيين، وفقاً للتغريدة.

ويمكن حساب معدل كتلة الجسم عن طريق قسمة وزن الشخص بالكيلوغرام على طوله بالمتر.

وهناك عوامل مشتركة تتسبب بزيادة الوزن، والسمنة، وهي تتضمن ارتفاع عدد السعرات الحرارية التي يستهلكها الجسم، وكثرة تناول الأغذية الغنية بالدهون، إلى جانب قلة الحركة.

ويستطيع المرء خفض الوزن الزائد عن طريق تقليل استهلاك الدهون والسكريات، وتنظيم برنامج غذائي منخفض السعرات الحرارية.

ويجب أيضاً الحرص على ممارسة النشاط البدني بانتظام.

المصدر: سي ن ان