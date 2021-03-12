الخارجية الروسية: نشر واشنطن صواريخ متوسطة المدى بمناطق كآسيا والمحيط الهادئ يثير سباق تسلح جديدا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 12 2021 - 12:38
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الخارجية الروسية: نشر واشنطن صواريخ متوسطة المدى بمناطق كآسيا والمحيط الهادئ يثير سباق تسلح جديدا
منذ 1 ساعة
12 March، 2021
الحرب الباردة
الخارجية الروسية
الولايات المتحدة
روسيا
سباق تسلح
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