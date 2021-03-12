معمل “أروان” اللبناني للأدوية: لدينا القدرة والإستعداد لتصنيع لقاح “سبوتنيك V” الروسي

أكدت نائب رئيس مصنع شركة “أروان” للأدوية الدكتورة رويدا دهام أن “الكفاءات والإمكانات والآليات والمعدات والتصميم والتراخيص والشهادات، كلها مؤمنة في هذا المصنع، لتقديم الخبرة الكافية ليقوموا بتصنيع اللقاح الذي نطمح الى تصنيعه في لبنان”.

وأوضحت الدكتورة دهام في مقابلة مع يونيوز أن “مصنع أروان هو مصنع متخصص بصناعة الحقن بكل أشكالها ولديهم 48 صنف مسجل في لبنان”، مشيرةً الى أن “القدرة الانتاجية للمعمل هي 22 مليون وحدة خلال فترة الدوام الواحدة ونستطيع أن نسير ثلاث فترات عمل أي انتاج 66 مليون وحدة دوائية”. وفيما يتعلق بالحالة الإنتاجية للمعمل قالت دهام أنه “مبدئياً لدينا القدرة العملية والفنية والتقنية العلمية لتصنيع (لقاح سبوتنيك V) وتصنيعه بالشكلين السائل والبودرة”.

وقالت الدكتورة دهام إن الإدارة تواصلت مع السفارة الروسية وقدمت الملفات والأوراق التي تثبت إمكانية إنتاج اللقاح وأنهم في إنتظار الرد من الجانب الروسي مع العلم أن المجموعة حاصلة على شهادة من وزارة الصحة الروسية تثبت جودة الإنتاج لمعمل أروان.

وكان السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف قد زار الشهر الماضي برفقة وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله ومستشار رئيس الجمهورية النائب السابق أمل أبو زيد، مصنع شركة “أروان” للصناعات الدوائية في بلدة جدرا، للاطلاع على جاهزيته لإنتاج اللقاحات.

المصدر: وكالة يونيوز