وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره الألماني في فرنسا ويناقشان العلاقات الثنائية وملفي ليبيا وسد النهضة (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 11 2021 - 13:54

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره الألماني في فرنسا ويناقشان العلاقات الثنائية وملفي ليبيا وسد النهضة (سبوتنيك)

منذ 9 mins 11 March، 2021
أخبار موقع المنار
عربي وإقليمي - مصر

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