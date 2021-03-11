أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 11-03-2021

البناء

• سخر دبلوماسي روسيّ من قراءة أحد النواب اللبنانيين للبيان الصادر عقب لقاء وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف بالرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري وتفسير وصف الحريري برئيس حكومة لبنان تكريساً روسياً لرئاسة الحريري لكل حكومة ورسالة تأييد لنظرته في تشكيل الحكومة.

• توقف دبلوماسيون أوروبيون أمام التحرّك الروسي نحو الخليج وتضمينه تلازماً بين عنوانين هما وقف حرب اليمن وعودة سورية إلى الجامعة العربية. ورأوا في التلازم عرضاً روسياً بالمساهمة في وقف حرب اليمن مقابل التجاوب الخليجيّ مع المساعي الروسيّة تجاه سورية وعودتها إلى الجامعة العربية.

النهار

• قال احد الخبراء الماليين ان قانون الكابيتال كونترول لم يعد ينفع الا في تشديد الخناق على المواطنين بعدما انجز اصحاب رؤوس اموال ومصارف اخراج اموالهم من البلد

• يلاحَظ أنّ الحرس القديم في بعض الأحزاب المسيحية البارزة مغيّب عن الدور الحزبي والإعلام ومنهم نواب سابقون.

• عُلم أنّ وزيراً أكاديمياً يجري اتصالات دائمة مع بعض الوزراء السابقين للمشورة والاستئناس برأيهم في شأن الخطوات التي يقدم عليها.

اللواء

• رفض مسؤول بارز إجراء أي مصالحة أو لقاء مع رئيس تيّار، لأسباب، لم يشأ الكشف عنها!

• لم تفلح مساعي جهة رسمية رفيعة بوقف التجاذب بين «وزير سيادي» وموقع قضائي، تحرك وفقاً لأجندات معروفة..

• تبيّن أن حصول سياسيين على لقاحات لمواجهة فايروس كورونا، تشترط أيضاً توقيع مراسيم الحكومة!

الجمهورية

• كشف استطلاع للرأي أن 99 في المئة من اللبنانيين يرفضون قطع الطرق لأنها تقفل في وجه المواطنين دون سواهم.

• نقلت أوساط قريبة من مسؤول بارز عنه إن أزمة تشكيل الحكومة يصعب حلّها يوماً بعد يوم “لأنو في ولاد حاكمين بلاد”.

• قام أحد الدبلوماسيين العرب بمجموعة زيارات في الأيام القليلة الماضية بعيداً من الإعلام بعدما تسرّب خبر عن لقاء عقده نهاية الأسبوع الماضي خروجاً عن إرادته.

المصدر: صحف