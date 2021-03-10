الصحة اللبنانية: تسجيل 46 وفاة و3581 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت ​​وزارة الصحة​ العامة​ في تقريرها اليومي، “تسجيل 3581 حالة جديدة مُصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020 إلى 405.391 حالة”.

وأوضحت أنّه “تمّ تسجيل 3571 حالة إصابة بين المقيمين و10 إصابات بين الوافدين”، مشيرةً إلى أنّه “تمّ تسجيل 46 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 5180”.

وذكرت أنّ “عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 2353، من بينها 936 حالة في العناية المركّزة”، لافتةً إلى أنّ “عدد الفحوصات المخبريّة ليوم أمس هو 20201، منها 1597 فحصًا في ​المطار​”.

وأعلنت أنه تم تلقيح 3613 شخصا أمس جرعة أولى و2590 جرعة ثانية، ومجموع من تلقحوا ضد الفيروس بلغ 85603 أشخاص.

المصدر: موقع المنار