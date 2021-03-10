العراق: الاعلان عن نجاح خطة تأمين زيارة الامام الكاظم(ع)

أعلنت قيادة عمليات بغداد الاربعاء عن نجاح خطتها الأمنية الخاصة بتأمين زيارة الامام موسى الكاظم(ع).

وقالت القيادة في بيان لها إن “قطعاتها العسكرية انتشرت على طول الطرق المؤدية لمدينة الكاظمية لتوفير الحماية الكاملة لمواكب الخدمة وجموع الزائرين الذين قصدوا المدينة المقدسة كما ان الخطة تميزت بانسيابية عالية في الطرق”، وتابعت “لم يتم قطع الكثير منها الا باستثاء القريبة والمؤدية للكاظمية والمناطق القريبة منها مما سهل عملية الذهاب والعودة للزائرين”.

واضافت القيادة ان “عمليات بغداد شددت جهدها الاستخباري وتمكنت من احكام قبضتها على كل مداخل ومخارج المدينة لإحباط أي عملية ارهابية كانت ممكن ان تعرقل الزيارة وتسبب ارباكا للوضع الأمني”، ولفتت الى ان “تعاون المواطنين مع القوات الامنية وهو محط شكر وامتنان ساعد على ان تتكلل الخطة بالنجاح”، ونوهت “بدور الجهات الخدمية و الصحية التي كملت الى جانب القطعات العسكرية في إتمام هذه الخطة التي جعلت من زيارة هذا العام هي الأكثر تنظيما”.

المصدر: السومرية