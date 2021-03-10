نتنياهو يتوجه إلى أبو ظبي في أول زيارة رسمية للإمارات

يتوجه رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غداً الخميس إلى الإمارات، في أول زيارة له منذ توقيع اتفاق التطبيع بين الأخيرة والكيان المحتل قبل نحو سبعة أشهر.

وقالت صحيفة “هآرتس” نقلا عن مصدر في ديوان رئيس نتنياهو، “يتوجه نتنياهو صباح غد الخميس إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي للقاء ولي العهد محمد بن زايد وعدد من المسؤولين الإماراتيين”.

وأضافت الصحيفة أن “هذه الزيارة تأتي قبل عشرة أيام من انعقاد الانتخابات العامة للكنيست في “إسرائيل”، إذ يهدف نتنياهو إلى تقوية حظوظه والحصول على أعلى نسبة أصوات تمكنه من تشكيل الحكومة”.

وأفادت إذاعة جيش العدو الإثنين الماضي أن “مسؤولين إماراتيين وجهوا رسالة لمسؤولين إسرائيليين مفادها أن الإمارات لا ترغب في استقبال نتنياهو قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية العامة، المزمع عقدها في الثالث والعشرين من الشهر الجاري وذلك كي لا يحسب تدخلًا إماراتيًا في شأن الانتخابات الإسرائيلية”. وأضافت الإذاعة أن “ديوان رئيس الوزراء رفض التعقيب على الخبر”.

يُشار إلى أن نتنياهو كان قد ألغى في الآونة الأخيرة عدة مرات زيارات حددت له للإمارات والبحرين، وذلك بسبب إجراءات الإغلاق التي فرضت في الكيان للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

المصدر: سبوتنيك