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March 10 2021 - 14:12

إصابات جديدة بكورونا في رحلات وصلت الى بيروت

منذ 23 mins 10 March، 2021
وزارة الصحة اللبنانية
لبنان

أفادت وزارة الصحة العامة في لبنان الاربعاء انه باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار في 6 و7 و8 آذار، وأظهرت النتائج وجود ثلاثين (30) اصابة جديدة بوباء كورونا.

وجاء استكمال نتائج 6/3/2021 كالتالي:

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (حالتان إيجابيتان)
رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)
رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

وجاءت نتائج 7/3/2021 كالتالي:

رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 203 (جميعها سلبية)
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)
رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)
رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
رحلة أورلي : شركة TO رقم 3338 (جميعها سلبية)
رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7836 (جميعها سلبية)
رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (أربع حالات إيجابية)
رحلة دمشق : شركة RB رقم 183 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

وجاءت الدفعة الأولى من نتائج 8/3/2021 كالتالي:

رحلة الدمام : شركة MEA رقم 1443 (جميعها سلبية)
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (حالتان إيجابيتان)
رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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