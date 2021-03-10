عودة أكثر من 50 لاجئاً سوريا إلى أرض الوطن خلال الــ24 ساعة الأخيرة

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين بأن أكثر من 50 لاجئا سوريا عادوا إلى أرض الوطن من لبنان خلال الــ24 ساعة الأخيرة. وقال المركز في نشرة إخبارية له بهذا الشأن نُشرت على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية “خلال الــ24 ساعة الأخيرة عاد 54 لاجئا آخر (منهم 17 امرأة و27 طفلا) إلى سوريا من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس و تلكلخ الحدوديين، بينما لم يشهد معبر نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا عودة أي لاجئ.

من جانب آخر، قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية في الجيش العربي السوري خلال الــ24 ساعة الأخيرة بتطهير الأراضي من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدة عثمان بريف درعا على مساحة 1.8 هكتار، وذلك بالإضافة إلى قيام خبرائها باكتشاف وتدمير 13 عبوة ناسفة، منها 4 عبوات ناسفة يدوية الصنع .

المصدر: سبوتنيك