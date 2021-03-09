الخارجية الصينية استدعت سفيرة بريطانيا ودعتها لإعادة التفكير في واجباتها

استدعت وزارة الخارجية الصينية الثلاثاء السفيرة البريطانية لدى بكين كارولاين ويلسن وسلمتها احتجاجا رسميا على نشرها مؤخرا مقالا “غير مناسب” في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة إن “موظفا مسؤولا في قسم أوروبا بالوزارة استدعى ويلسن حيث قدم لها احتجاجا على خلفية نشر مقال خاص غير مناسب في مواقع التواصل الاجتماعي”.

وشددت الوزارة على أن “السفيرة البريطانية استخدمت منصة رسمية للإعراب عن مشاعر استياء غير عادلة لبعض وسائل الإعلام الغربية التي شملتها الإجراءات التقييدية بسبب نشرها أخبارا مزيفة وتقارير كاذبة”، ولفتت الى ان “ويلسن خلطت بشكل متعمد موضوعي الافتراءات في الأخبار ومراقبة الأخبار وأهملت عن قصد مع ذلك الضغوط، التي تمارسها دول أخرى على وسائل الإعلام الصينية”.

وأضافت الوزارة “المقال ممتلئ بالغطرسة والصور النمطية الإيديولوجية لما يسمى بالمعلم-الأستاذ وتشويه الحقائق والتلاعب بالمعايير المزدوجة”، واوضحت ان “مثل هذه التصرفات غير متطابقة مع صفة الدبلوماسي ومهمات البعثة الدبلوماسية”، وطالبت “السفيرة البريطانية بإعادة التفكير في واجباتها وبتذكر مكانتها وبذل المزيد من الجهود الرامية إلى تطوير العلاقات الثنائية”.

المصدر: روسيا اليوم