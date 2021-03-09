إثيوبيا ترفض مقترح الوساطة الرباعية لأزمة سد النهضة وتتمسك بإشراف الاتحاد الإفريقي

أعلنت إثيوبيا رفضها لمقترح مصر والسودان تشكيل رباعية دولية للتوسط في أزمة سد النهضة، مؤكدة “تمسكها بإشراف الاتحاد الإفريقي على المفاوضات، في وقت تؤكد دولتا المصب على عدم وصول تلك المفاوضات لحل مجد”.

ونقلت صحيفة “أديس ستاندارد” الإثيوبية عن متحدث الخارجية دينا مفتي الثلاثاء، قوله في إفادة صحفية إن “مسألة سد النهضة يمكن حلها ضمن المفاوضات الجارية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، مما لا يتطلب معه دخول طرف آخر كوسيط”. وأكد مفتي إيمان بلاده بما وصفه بالحلول الإفريقية، مؤكداً “قدرة الاتحاد الإفريقي وجمهورية الكونغو الديمقراطية على التوصل لحلول مربحة لجميع الأطراف”.

المصدر: سبوتنيك