مساعد رئيس البرلمان الإيراني: البحرين والإمارات ستواجهان تحديات بفعل التطبيع مع العدو الاسرائيلي

رأى المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان، أن “البحرين والإمارات ستواجهان ما وصفه بمشكلات داخلية بعد توقيع اتفاقيات التطبيع مع “إسرائيل”. وقال عبد اللهيان، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، إن “التطبيع بين “إسرائيل” والدول العربية حدث تحت ضغط هائل على حكام الإمارات والبحرين من قبل البيت الأبيض…ولم يحدث في ظروف يمتلك فيها حكام هذه الدول الإرادة”.

وتابع أن “العالم سوف يرى في المستقبل القريب أن حكام الإمارات والبحرين الذين أعلنوا تطبيع العلاقات مع إسرائيل سيتعرضون لمشاكل وتحديات كبيرة داخل بلدانهم”.

وحول التحالف الذي يسعى العدو لتشكيله مع البحرين والامارات والسعودية لمواجهة طهران، أوضح عبد اللهيان في مقابلته مع سبوتنيك إنه “يجب علينا ألا ننسى أن الكيان الصهيوني على مستوى المنطقة محاصر خلف جدران إسمنتية يبلغ طولها أمتار عديدة لذلك فإن ادعاءات نتنياهو لتشكيل تحالفات مع السعودية والإمارات والبحرين ليست إلا كذبة”، مضيفاً “الكيان الصهيوني فاقد لمصداقيته تماماً داخل نفسه وبالنسبة للرأي العام الداخلي بسبب فساد نتنياهو وعائلته”.

المصدر: سبوتنيك