إدارة بايدن: العقوبات الأمريكية على فنزويلا لم تحقق هدفها

أقرت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن العقوبات على سلطات فنزويلا لم تحقق هدفها، قائلة إنها تسعى إلى “دعم الانتقال السلمي للديمقراطية” في البلاد وليس “تغيير النظام”.

وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى في مؤتمر صحفي، الاثنين: “نحتفظ بحقنا في مراجعة نظام العقوبات، لكن لا نستعجل في رفعها قبل أن يظهر نظام مادورو استعداده للجلوس إلى طاولة المفاوضات”.

وأضاف المسؤول: “لكن علينا الاعتراف بأن العقوبات أحادية الجانب العاملة منذ 4 سنوات لم تنجح في تغيير النتائج الانتخابية… النظام تكيف مع العقوبات، كما تكيفت أسواق النفط منذ زمن طويل مع العقوبات النفطية”.

وتابع: “يمكننا مواصلة العقوبات أحادية الجانب والبقاء في هذا الوضع لمدة غير محددة أو الجلوس حول طاولة المفاوضات مع المجتمع الدولي والنظر في إمكانيات ممارسة ضغوط منسقة (على السلطات الفنزويلية)”.

المصدر: وكالات