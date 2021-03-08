الأمن العراقي يلقي القبض على إرهابي في الرمادي

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق الاثنين عن إلقاء القبض على احد الارهابيين في الرمادي.

وقالت المديرية في بيان إنه “بناء على معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة ٣٨ واستخبارات وارهاب الرمادي من القاء القبض على أحد الارهابيين في منطقة البو طيبان ب‍الرمادي”.

واضاف البيان ان “الموقوف من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام ٤ المادة من قانون الإرهاب”.

المصدر: السومرية