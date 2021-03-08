العراق: القبض على إرهابي من “داعش” في الفلوجة

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية الاثنين انه تم إلقاء القبض على ارهابي من تنظيم “داعش” في الفلوجة بمحافظة الانبار.

وقالت المديرية في بيان لها انه “مواصلة لمهامها في ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الارهابي وخلاياه النائمة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة واستخبارات الفوج الثالث لواء المشاة ٤٠ وجهاز مكافحة الارهاب من القاء القبض على احد الارهابيين في حي جبيل ب‍قضاء الفلوجة ب‍الانبار”.

واضاف البيان ان “الموقوف من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ من قانون الارهاب”.

المصدر: السومرية