رئيس منظمة الصحة العالمية يعلن عن تواصله مع وزير الصحة الروسي لإدراج لقاح #سبوتنيك في قائمة الأدوية المعتمدة من قبل المنظمة للاستخدام في حالات الطوارئ – موقع قناة المنار – لبنان
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March 8 2021 - 11:40

رئيس منظمة الصحة العالمية يعلن عن تواصله مع وزير الصحة الروسي لإدراج لقاح #سبوتنيك في قائمة الأدوية المعتمدة من قبل المنظمة للاستخدام في حالات الطوارئ

منذ 28 mins 8 March، 2021
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