الصحة اللبنانية: تسجيل 33 وفاة و2377 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت ​​وزارة الصحة​ العامة​ في تقريرها اليومي، “تسجيل 2377 حالة جديدة مُصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020 إلى 395.588 حالة”.

وأوضحت أنّه “تمّ تسجيل 2363 حالة إصابة بين المقيمين و14 اصابة بين الوافدين”، مشيرةً إلى أنّه “تمّ تسجيل 33 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 5046”. وذكرت أنّ “عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 2231، من بينها 911 حالة في العناية المركّزة”، لافتةً إلى أنّ “عدد الفحوصات المخبريّة ليوم أمس هو 16476، منها 2658 فحصًا في ​المطار​”.

وأعلنت أنه تم تلقيح 1381 شخصا أمس، ومجموع من تلقحوا ضد الفيروس بلغ 77494 شخصا.

المصدر: موقع المنار