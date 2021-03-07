نذكر المواطنين بتحويل الطريق البحرية لتصبح وجهتها من جونيه بإتجاه بيروت من الساعة 15:00 لغاية الساعة 11.00 من صباح الغد (التحكم المروري) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2021 - 15:38

نذكر المواطنين بتحويل الطريق البحرية لتصبح وجهتها من جونيه بإتجاه بيروت من الساعة 15:00 لغاية الساعة 11.00 من صباح الغد (التحكم المروري)

منذ 38 mins 7 March، 2021
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