4 شروط رئيسية لحياة طويلة خالية من الأمراض

يعيش الناس المعاصرون أطول من أي وقت مضى، لكن بنظر العلماء والباحثون فإن العمر الطويل يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة بما في ذلك السرطان، خاصة في حال عدم اتباع روتين ونمط حياة صحي.

ذكرت المجلة الطبية البريطانية (BMJ) أن العلماء حددوا خمسة شروط رئيسية لحياة طويلة خالية من الأمراض، وذلك وفقا لما نشره موقع “ميديك فوروم” الطبي.

حلل مؤلفو الدراسة، التي نُشرت في المجلة الطبية البريطانية تأثير عدد من خصائص أنماط الحياة على القدرة على العيش ليس فقط لفترة طويلة، ولكن أيضا دون المعاناة من الأمراض المرتبطة بالعمر.

ووفقا للباحثين، فإن الشروط الخمسة الرئيسية لعيش حياة طويلة خالية من الأمراض تشمل الإقلاع عن التدخين، والتمتع بوزن صحي، وممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة على الأقل، وضرورة استهلاك الكحول بشكل معتدل، واعتماد نوعية جيدة وصحية من الغذاء.

وأفاد الباحثون أنه بالنسبة للنساء في الخمسينيات من العمر، إذا لم يلتزمن بهذه الشروط، فإن متوسط ​​العمر المتوقع بدون سرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري هو 24 عاما. وإذا كانت أربعة أو جميع العوامل الخمسة المذكورة أعلاه متضمنة في نمط حياة المرأة، فيمكن أن تعيش حتى 34 عاما بدون أمراض.

أما بالنسبة للرجال، فإن متوسط ​​العمر المتوقع بدون أمراض في حال عدم الالتزام بالشروط هو عاما 24، وفي حال اعتماد أربعة أو جميع العوامل المذكورة، فقد يصل عمره إلى 31 عاما خاليا من الأمراض.

ولاحظ المؤلفون خلال دراستهم أن الناس بشكل عام يستهلكون الكثير من السعرات الحرارية والدهون المشبعة والسكر والملح، بينما لا يستهلكون ما يكفي من الفواكه أو الخضار أو الأسماك أو الألياف، لذا فقد أكدوا أيضا على ضرورة مراقبة النظام الغذائي بعناية، والتأكيد على أهميته في إطالة العمر.

المصدر: روسيا اليوم