العدو الاسرائيلي جدد خرقه للسيادة اللبنانية جوا

جدد العدو الاسرائيلي خرقه للسيادة اللبنانية في انتهاك فاضح لكل القرارات الدولية ذات الصلة لا سيما القرار رقم 1701.

وبالسياق، قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها السبت “بتاريخ 6 / 3 / 2021 الساعة 13.50 خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بعلبك والهرمل، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 15.45 من فوق البحر غرب البلدة المذكورة”، وتابعت “تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

من جهة ثانية قالت قيادة الجيش إنه “بتاريخ 5 / 3 / 2021 الساعة 12.20، خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق البحر مقابل مدينة صور، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بعلبك والهرمل، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 19.45 من فوق البحر غرب بلدة الناقورة”، واضافت انه “بتاريخ 5 / 3 / 2021 الساعة 19.45، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء بتاريخ 6 / 3 / 2021 الساعة 04.05 من فوق بلدة يارون”، ولفتت الى انه “تم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

وفي سياق آخر، قالت قيادة الجيش إنه “بتاريخ 5 / 3 / 2021 الساعة 20.35 خرقت طائرة مسيرة عن بعدDrone تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية، مقابل بلدة ميس الجبل لمسافة حوالى 100 متر ولمدة 10 دقائق، ثم غادرت الأجواء بإتجاه الأراضي المحتلة”، واوضحت انه “تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام