لقاء فكري في ذكرى رحيل السيدة زينب (ع)… وإحياءٌ لأربعين فقيد الجهاد الحاج هليل بلوق

أقامت جمعية الإمام المنتظر{عج} العالمية والعتبة الرضوية المقدسة والعتبة الكاظمية المقدسة ومؤسسة عاشوراء الدولية لقاء اليوم الموعود الفكري الخامس والسبعين في أجواء ذكرى رحيل السيدة زينب “عليها السلام” وبمناسبة مرور أربعين يوماً على رحيل أحد مؤسسي المقاومة الإسلامية في لبنان وجمعية الإمام المنتظر{عج} العالمية فقيد الجهاد الحاج هليل شاكر بلوق “أبو هشام” وتخليداً لروحه الطاهرة ووفاءً لعطاءاته النيّرة على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية.

إستهل بتلاوة عطرة من القرآن الكريم للمقرئ الدولي السيد عباس عثمان عضو الجمعية وتلاه مجلس عزاء من مقام السيدة خولة “ع” لعضو الجمعية في العراق سماحة السيد سعد الذبحاوي واختتم اللقاء رئيس الجمعية الحاج حبيب الله بلوق بدعاء الفرج من مقام السيدة صفية بنت الإمام الحسين “عليهم السلام” في مدينة بعلبك وتمت الزيارة عن المرحوم في المقامات المقدسة في العراق وإيران.