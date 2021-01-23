جمعية الإمام المنتظر العالمية نعت أحد مؤسسيها الحاج هليّل بلوق

نعت جمعية الإمام المنتظر العالمية أحد مؤسسيها الحاج هليّل شاكر بلوق . وقالت في بيان “ببالغ الحزن والأسى تنعي جمعية الإمام المنتظر العالمية أحد مؤسيسيها ومدير مكتب المُغيب القائد السيد موسى الصدر الأخ المجاهد الحاج هليّل شاكر بلوق أبو هشام الذي إنتقل إلى جوار ربه اليوم في هذه الليلة المباركة ليلة رحيل أم البنين “عليها السلام” خاتماً حياته بالكثير من التضحيات والعطاء والجهاد التي زينت تاريخ حياته.. وسيوارى الثرى غداً الأحد الساعة الواحدة في جبانة مدينة بعلبك مقابل مسجد الإمام علي “عليه السلام” سائلين المولى عز وجل أن يجعله مع النبي الأعظم والأئمة الاطهار عليهم السلام”.

المصدر: جمعية الامام المنتظر العالمية