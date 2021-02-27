لقاء اليوم الموعود الفكري الرابع والسبعون بذكرى رحيل السيدة زينب “عليها السلام” – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2021 - 11:32

لقاء اليوم الموعود الفكري الرابع والسبعون بذكرى رحيل السيدة زينب “عليها السلام”

منذ 16 mins 27 February، 2021
مؤتمر اليوم الموعود
ثقافي وديني - صفحات منوعة
أُقيم لقاء اليوم الموعود الفكري الرابع والسبعون بذكرى رحيل السيدة زينب “عليها السلام” الذي نظمته جمعية الإمام المنتظر{عج}العالمية والعتبة الرضوية المقدسة والعتبة الكاظمية المقدسة ومؤسسة عاشوراء الدولية  على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية.
إفتتح بتلاوة عطرة من القرآن الكريم من مقام السيدة صفية بنت الإمام الحسين “عليه السلام”
وألقى حجة الإسلام سماحة الشيخ عبد الحسين إيماني محاضرة من مقام السيدة صفية “عليها السلام” حول عمتها السيدة زينب “عليها السلام”
وألقت البروفسيرة الدكتورة باسمة زين الدين زعيتر محاضرة بالمناسبة
وألقى الباحث والمفكر الإسلامي الأستاذ مصطفى بيرم محاضرة
واختتم اللقاء بدعاء الفرج من مقام السيدة صفية
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المصدر: جمعية الامام المنتظر العالمية

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