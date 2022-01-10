اقامة لقاء اليوم الموعود الفكري المئة وستة وأربعين في مقام السيدة صفية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2022 - 17:04

اقامة لقاء اليوم الموعود الفكري المئة وستة وأربعين في مقام السيدة صفية

منذ 2 ساعة 10 January، 2022
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ثقافي وديني - صفحات منوعة
نظمت جمعية الإمام المنتظر العالمية، بالاشتراك مع العتبة الرضوية المقدسة ومؤسسة عاشوراء الدولية، لقاء اليوم الموعود الفكري المئة وستة وأربعين في مقام السيدة صفية بنت الإمام الحسين عليه السلام في ختام الليالي الفاطمية، في حضور نخبة من الشخصيات الدينية والثقافية والاجتماعية.
إفتتح اللقاء الحاج مصطفى عساف، والد الشهيد المجاهد الحاج عمار، بتلاوة عطرة من القرآن الكريم، وتلا حديث الكساء اليماني الحاج محمد رعد.
وتحدث مدير دائرة التبليغ والإرشاد في جمعية الإمام المنتظر العالمية سماحة الشيخ مرتضى حميد صياحي عن السيرة الدينية والسياسية لوالده آية الله الشيخ حميد صياحي.
وبدوره المسؤول الاجتماعي لحزب الله في البقاع، وإمام مقام السيدة خولة عليها السلام فضيلة الشيخ علي فرحات، شرح مآثر وفضائل السيدة الزهراء عليها السلام، وتفانيها في خدمة الناس وإيثارهم على نفسها، وسعيها لقضاء حوائجهم.
وقرأ رئيس جمعية الإمام المنتظر العالمية الحاج حبيب الله بلوق مقتطفات من دعاء أبي حمزة الثمالي، ومرثية فاطمة، وألقى كلمة وجدانية من وحي المناسبة. ودعا المشاركين في اللقاء إلى التبرك براية قبة مقام الإمام علي الرضا عليه السلام. ومسك الختام بدعاء الفرج.
لمشاهدة اللقاء: 
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المصدر: جمعية الامام المنتظر العالمية

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