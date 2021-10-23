لقاء اليوم الموعود الفكري المئة واثنان وأربعون بمناسبة ذكرى ولادة النبي الأكرم

عقدت جمعیة الإمام المنتظر العالمية والعتبة الرضوية المقدسة ومؤسسة عاشوراء الدولية لقاء اليوم الموعود الفكري المئة وإثنين وأربعين بمناسبة ذكرى ولادة النبي الأكرم صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ، أداره خادم الإمام الرضا”عليه السلام”من العتبة الرضوية المقدسة مباشرة.

وإستهله المقرئ الدولي السيد عباس عثمان عضو جمعية الإمام المنتظر العالمية بتلاوة عطرة من القرآن الكريم.

وألقى رئيس جمعية الإمام المنتظر العالمية الحاج حبيب الله بلوق كلمة بالمناسبة حول التكافل الإجتماعي وأهميته في رسالة النبي الخاتم وأن من يصعد على أكتاف المحرومين ليشبع غرائزه الدنيئة يجب الوقوف بوجهه كما فعل النبي والآل عليهم السلام أن كونوا للظالم خصماً وللمظلوم عوناً، وسيراً على خطى المؤسسين الذين دعوا الى مقاومة الإهمال والحرمان فنجد عوضا عن مقاومة المهملين التفاف الناس حولهم في الوقت الذي يزيدون الخناق عليهم.

وتلاه كلمة لسماحة الشيخ مرتضى صياحي مدير دائرة التبليغ والإرشاد في جمعية الإمام المنتظر العالمية حول حث النبي الأمة للإلتفاف حول أهل البيت عليهم السلام ومودتهم والإقتداء بهم ودعاء الى إزالة الجدران بين الناس والتضامن والتعاون لتمرير هذه المرحلة .

وتلا المولد النبوي الشريف المنشد الشيخ منيف شريف والسيد عباس عثمان. واختتم اللقاء بدعاء الفرج مع خادم العتبة الرضوية المقدسة الحاج محمد بارسا بعد الزيارة المختصرة للنبي من المدينة المنورة الخاصة باللقاء.

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