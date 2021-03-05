الشيخ الخطيب: العدو الإسرائيلي يعمل لإضعاف الدول العربية والإسلامية

قال نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب رسالة الجمعة إن “وظيفة القيادات الدينية تقوية اللحمة الوطنية والحفاظ على القيم الأخلاقية وعدم ترك الساحة للدخلاء الذين يجدون في هذا الفراغ فرصتهم المواتية لتحقيق مآربهم التي أدت وتؤدي الى مزيد من التفسخ الوطني الداخلي والاهتراء الاقتصادي”.

وتابع الشيخ الخطيب “على رأسهم العدو الإسرائيلي الذي لا يكل ولا يمل عن التخطيط لإضعاف الدول العربية والإسلامية المجاورة وبالأخص للبلدان التي تشكل خطرا وجوديا على كيانه وعلى رأسها لبنان وسوريا والعراق وايران”.

واضاف الشيخ الخطيب “اننا نود ان نرى في مبادرة البابا في زيارته للعراق الشقيق ولقائه بالمرجعية الإسلامية في النجف الاشرف المتمثلة بآية الله العظمى السيد على السيستاني اضفاء للانطباع الإيجابي على صعيد العلاقات الإسلامية المسيحية والتوافق على العمل المشترك من أجل اطلاق مبادرات تساهم في إشاعة أجواء المحبة والتعاون بين أبناء الديانتين وإشاعة أجواء السلام الدولي ومواجهة التطرف”.

وفي الشأن اللبناني، قال الشيخ الخطيب “يجب تأليف حكومة تعطي الامل للمواطنين الذين يعانون من وطأة الازمات الخانقة على كل الصعد”.

كما استنكر الشيخ الخطيب “جريمة تلويث البيئة في لبنان التي تضاف الى جرائم العدو الصهيوني في سرقة ثرواتنا المائية والنفطية وانتهاك السيادة الوطنية في البر والجو”، وطالب “وزارة الخارجية بتقديم شكوى عاجلة ضد الكيان الصهيوني لارتكابه جريمة بيئية ضد ثرواتنا المائية والزامه بدفع تعويضات على الأضرار التي ألحقها بالبيئة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام