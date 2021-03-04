قطع للطرقات في مناطق عدة ومواطنون يعلقون لساعات في سياراتهم وبالأخص على طريق الجنوب

لساعات طويله، حُبس المواطنون داخل سيارتهم على العديد من الطرقات في المناطق اللبنانية وبالاخص على اوتستراد الجنوب، بعدما اقفل محتجون الطريق بالاطارات المطاطية ومستوعبات النفايات في منطقة السعديات وفي الجية.

المواطنون العالقون وسط الاوتستراد ناشدوا القوى الامنية والجيش اللبناني اللتدخل والعمل على رفع العوائق من أمام المارة لا سيما وان بين العالقين مرضى وبحاجه للوصول الى مستشفى.

واحتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار شهدت عدد من المناطق قطعا لطرقات رئيسية بالاطارات المشتعلة ومستوعبات النفايات والعوائق.

وتنقلت الاحتجاجات بين ساحة الشهداء أمام مسجد محمد الامين الى جسر الدورة وطريق الشوفرولية وجل الديب، وتقاطع غاليري سمعان وفرن الشباك والكحالة وبحمدون حيث تم تحويل السير الى الطرقات الفرعية.

وعلى طريق المطار القديم قطع السير بالاتجاهين، ومثله حصل عند قطع جسر الرينغ ، وتقاطع بشارة الخوري ، نفق شاتيلا باتجاه المطار، والشويفات أمام محطة المشرفية ثم ما لبث ان اعيد فتحها.

وبقاعا كان محتجون قد قطعوا طريق عام رياق بعلبك عند مفرق الخضر بالاتجاهين، وطريق ضهر البيدر، وطريق عام شتورا تعلبايا محلة جسر جلالا ما تسبب بزحمة سير في الطرقات المتفرعة بحسب غرفة التحكم المروري قبل ان تعمل القوى الامنية على اعادة فتحها.

وشمالا قطع عدد من المحتجين مداخل ساحة النور في طرابلس لبعض الوقت. وفي صيدا اضرمت مجموعات النار بالاطارات المشتعلة عند دوار ايليا في المدنية.

المصدر: المنار