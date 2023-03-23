بعض المناطق اللبنانية شهدت إقفالاً للطرقات

شهدت بعض المناطق اللبنانية إقفالاً للطرقات بالاطارات المشتعلة والعوائق من قبل محتجين على تدهور الأوضاع المعيشية والارتفاع الهستيري لسعر صرف الدولار، قبل ان يعاد فتحها.

ووفق التحكم المروري، تم قطع الطريق عند تقاطع كنيسة مار مخايل وطريق البربير كورنيش المزرعة، كذلك تم قطع السير عند مستديرة العبدة في عكار وأوتوستراد الجية بالاتجاهين.

وافاد مراسلنا ان عددا من الشبان عمد الى قطع الطريق امام دارة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في الميناء- طرابلس واقدم بعضهم على رمي الحجارة نحو منزله وعلى الفور تدخلت قوة من الجيش عملت على تفريق المحتجين واعادة فتح الطريق.