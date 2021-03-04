إعادة فتح الطريق الساحلي في السعديات والجية بعد إغلاقها واحتجاز مئات المواطنين في سياراتهم لساعات عدة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2021 - 23:40

إعادة فتح الطريق الساحلي في السعديات والجية بعد إغلاقها واحتجاز مئات المواطنين في سياراتهم لساعات عدة

منذ 55 mins 4 March، 2021
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