الصحة اللبنانية: تسجيل 61 وفاة و3463 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت ​​​وزارة الصحة​​ العامة​ اللبناني، في تقريرها اليومي، “تسجيل 3463 حالة جديدة مُصابة بفيروس كورونا المستجد (​كوفيد 19​) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020 إلى 383482 حالة”.

وأوضحت الوزارة أنّه “تمّ تسجيل 3446 حالة إصابة بين المقيمين و17 اصابة بين الوافدين”، مشيرةً إلى أنّه “تمّ تسجيل 61 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 4866”.

وذكرت أنّ “عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 2178، من بينها 886 حالة في العناية المركّزة”، لافتةً إلى أنّ “عدد الفحوصات المخبريّة ليوم أمس هو 21105، منها 1909 فحصًا في ​المطار​”.

المصدر: موقع المنار