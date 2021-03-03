الشيخ ياسين: لضرورة التخلي عن سياسة العرقلة لتشكيل الحكومة والابتعاد عن سياسة الحصحصة

تقدم رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها الشيخ علي ياسين من الاحرار في العالم، وفي لبنان خصوصا بجزيل العزاء برحيل الشيخ المجاهد العلامة احمد الزين الذي ساهم بتأسيس المقاومة منذ 1982 متقدما من اهله وقوى المقاومة والممانعة بأحر التعازي، الذين فقدوا داعية اساسي للوحدة الاسلامية والوطنية في لبنان والعالم العربي.

وقال في تصريح “إن الراحل كان يمثل الموقع الديني الذي يحرص على الوحدة الدينية والوطنية منطلقا من إنسانية الانسان حيث كان بحق وارثا للانبياء”.

وتابع “نشدد على المسؤولين وجوب التخلي عن سياسة العرقلة لتشكيل الحكومة، في وقت بدأت فيه ملامح الخراب التي بانت ملامحها بالأمس، في التدهور الأمني والاجتماعي والمعيشي”.

وأضاف”إن أيا من الافرقاء لن يبقى له اي حصة مع انهيار الوضع العام، مشددا على “ضرورة التمسك بمصالح الوطن والابتعاد عن سياسة الحصحصة والمنفعة، ولتبق ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة حامية للوطن وضمانة لاستقراره ومانعة للعدو من الاعتداء”.

وثمن الشيخ ياسين “زيارة البابا فرنسيس الى العراق، تأكيدا لوحدة الاديان لخدمة الإنسانية، في وقت يسعى فيه المشروع الصهيو -امريكي الى زرع الفتنة في العالم”، مؤكدا “ان البابا بزيارته يكرس الاوضاع القائمة في العراق، التي تضم تنوع الاديان والحضارات وملتقى للشرق والغرب”.